Лайма Вайкуле начала учить украинский язык

Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, — старое нельзя исключить. Будут дуэты. Вместе со мной в Украину приедет певец из Риги — Янис Стибелис. Лучше него песню Раймонда Паулса «Любовь настала» никто не споет. Но неожиданные звездные гости тоже готовятся к этому концерту.