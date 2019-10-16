Лайма Вайкуле начала учить украинский язык

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле возьмется за изучения украинского языка, чтобы общаться на нем со зрителями во время осеннего тура. После завершения своего фестиваля «Рандеву», который впервые за пятилетнюю историю в этом году выехал за пределы Латвии и прошел в Одессе, самая народная латвийская певица в ноябре отправляется в большой всеукраинский тур. Семь городов увидят новую программу Вайкуле. В столице артистка выступит 30 ноября во Дворце «Украина».
Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, — старое нельзя исключить. Будут дуэты. Вместе со мной в Украину приедет певец из Риги — Янис Стибелис. Лучше него песню Раймонда Паулса «Любовь настала» никто не споет. Но неожиданные звездные гости тоже готовятся к этому концерту.
Латвийская гостья обещает, что споет и на украинском языке.
Я уже начала его понимать. Не на 100%, но на 80 — точно. Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Но я буду стараться,
— говорит Вайкуле.