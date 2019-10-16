Ср, 16.10.2019
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Певицу Билли Айлиш обокрали во время концерта

Билли Айлиш

ФОТО: Jan Huebner/Lakomski / imago images / Jan Huebner

Один из поклонников украл кольцо у Билли Айлиш во время концерта в Остине (столице Техаса) на музыкальном фестивале Austin City Limits, сообщает Ria.ru.

После исполнения хита Ocean Eyes певица вышла к зрителям, а когда вернулась обратно на сцену, то поняла, что у нее на пальце нет кольца. Она не растерялась, хотя явно была рассержена, и в микрофон посоветовала фанату оставить его у себя.

Фанаты Билли Эйлиш на музыкальном фестивале Austin City Limits (ACL) 12 октября 2019 года в Техасе.

ФОТО: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Толпа начала скандировать: «Отдай его обратно». Этого не произошло, и Айлиш повторила: «Ничего страшного, не переживайте, кто бы ни украл это кольцо, очень прошу, береги его, ладно?»

Фанаты продолжили обсуждать эту ситуацию в Сети, призывая проявлять уважение и не трогать вещи Билли.

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