Ср, 16.10.2019
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Менеджер группы Rammstein подрался с охранником в Санкт-Петербурге

Тилль Линдеман

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Менеджер известной рок-группы Rammstein Анар Рейбранд ответил на крики и просьбы пойти куда подальше охранника петербургской пристани физическим ударом. У потерпевшего же есть другая версия и он планирует добиваться справедливости, пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Новый скандал произошел в Петербурге. Менеджер группы Rammstein Анар Рейбранд ударил охранника петербургской пристани. Об этом сообщает издание «Санкт-Петербургские ведомости».

Мужчина заявил, что он с коллегами выходил после съемок клипа с корабля, рядом никого из работников не было и он сам открыл цепочку, которая закрывает выход. Затем по его версии, вышел охранник и начал кричать на него, а также посылать на три буквы. Рейбранд не сдержался и ударил его, чтобы успокоить.

Но вот охранник не согласен с этой версией и собирается добиваться справедливости.

Ранее сообщалось о том, что в официальном Instagram-аккаунте киностудии «Ленфильм» появилась фотография с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Предположительно, это намек на то, что киностудия работает над съемками нового клипа для немецкой метал-группы.

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