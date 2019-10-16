Менеджер группы Rammstein подрался с охранником в Санкт-Петербурге

Мужчина заявил, что он с коллегами выходил после съемок клипа с корабля, рядом никого из работников не было и он сам открыл цепочку, которая закрывает выход. Затем по его версии, вышел охранник и начал кричать на него, а также посылать на три буквы. Рейбранд не сдержался и ударил его, чтобы успокоить.