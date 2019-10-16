Модель Playboy идет в президенты Хорватии и планирует легализовать секс-индустрию

Бывшая модель журнала Playboy Ава Карабатич, выдвигается в президенты Хорватии. На ближайших выборах в начале 2020 года она сразится за голоса избирателей с действующим лидером страны — Колиндой Грабар-Китарович.

31-летняя Карабатич опубликовала политическую программу. Она планирует легализовать марихуану и проституцию, открыть границы для мигрантов и запретить аборты после шести недель беременности.

За пределами страны Ава Карабатич известна как бывшая модель Playboy. Ее откровенные фотографии опубликованы в мартовском номере хорватской версии журнала за 2010 год.