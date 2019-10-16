Сбой в матрице! Самая известная эстонка в мире встретила в таллиннском трамвае своего двойника
41-летняя Кармен Касс оставила подиумы прославленных дизайнеров и теперь немало времени проводит на родине. Эстонка, которую в начале двухтысячных называли второй самой оплачиваемой моделью в мире, опубликовала фото из таллиннского трамвая.
Снимком она поделилась в сервисе Instagram Stories.
Белый берет всегда в моде,
— подписала она фото.
Если обратить внимание на задний план, можно заметить женщину, надела такой же берет, как и супермодель.