Ср, 16.10.2019
Россияне о том, почему переезжают в Эстонию и не планируют возвращаться СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Сбой в матрице! Самая известная эстонка в мире встретила в таллиннском трамвае своего двойника

Сбой в матрице! Самая известная эстонка в мире встретила в таллиннском трамвае своего двойника
ЭТО НЕ ВАША БАБУШКА?

Кармен Касс.

ФОТО: Davide Maestri/Dsquared2

41-летняя Кармен Касс оставила подиумы прославленных дизайнеров и теперь немало времени проводит на родине. Эстонка, которую в начале двухтысячных называли второй самой оплачиваемой моделью в мире, опубликовала фото из таллиннского трамвая. 

Снимком она поделилась в сервисе Instagram Stories. 

Белый берет всегда в моде, 

— подписала она фото. 

Если обратить внимание на задний план, можно заметить женщину, надела такой же берет, как и супермодель. 

ФОТО: скриншот

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