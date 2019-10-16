Прощай, горячий вечер: ТОП-5 продуктов, убивающих влечение

Все мы знаем о продуктах, способствующих повышению влечения, которые называются афродизиаками. Их свойства лучше использовать перед сексом, пишет Mport.
А некоторые продукты, особенно следующие 5, считаются попросту убивающими либидо. Так что не поленись, проверь меню в ресторане или постарайся воздержаться от этих продуктов и напитков.
Насыщенные жиры
Любые продукты, приготовленные во фритюре с высоким содержанием жира или жареного масла вообще лучше не употреблять, во всяком случае, постоянно, а тем более, если есть планы на секс.
Все дело в том, что насыщенные жиры препятствуют кровообращению, закупоривают артерии и увеличивают вес. В свою очередь, это не только снижает влечение, но и может привести к эректильной дисфункции.
Жирные кислоты
Омега-жирные кислоты, конечно, отличная вещь, содержащаяся в рыбе, оливковом масле, оливках, авокадо и положительно влияющая на сексуальную жизнь. Но только в том случае, если это омега-3 жирные кислоты.
Омега-6 жирные кислоты содержат подсолнечное, кукурузное и соевое масла, которые существенно влияют на влечение. Внимательно изучи состав продуктов, ведь они могут испортить твой вечер.
Кухонная соль
Как ее только не называют, в том числе, и белым ядом - а все потому, что большинство взрослых жителей развитых стран превышают уровень натрия в несколько раз.
Это приводит к нарушению работы сердца, образованию камней в почках, и конечно, к снижению влечения.
Алкоголь
Вопреки расхожему мнению, алкоголь совсем не способствует хорошему сексу. Во-первых, алкоголь снижает уровень тестостерона и повышает эстроген, что, конечно, влияет на сексуальную функцию. Во-вторых, алкоголь является депрессантов, который снижает влечение в считанные минуты.
Сахар
Чем больше сахара ты употребляешь, тем больше инсулина организм вынужден вырабатывать и тем меньше тестостерона в результате. Конечно, это неминуемо приводит к снижению либидо и даже к импотенции.
Короче, будь бдительнее, планируя свидание и секс - продукты должны быть самыми лучшими и качественными, лучше афродизиаками. А вот от употребления некоторых стоит точно воздержаться.