Первый канал сэкономил огромные суммы на выплатах бывшей жене Задорнова

Задорнова требовала взыскать с телеканала 106 тысяч евро — по 21 тысячи за каждую из пяти трансляций концертов ее бывшего супруга «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?». В конце июня 2019 года суд удовлетворил иск лишь частично — ей присудили 53 тысячи евро.

На решение Арбитражного суда апелляционные жалобы подали как ответчик, так и истец. Первый канал просил в удовлетворении иска полностью отказать, а Задорнова настаивала на взыскании полной компенсации в размере 106 тысяч евро.

Апелляционный суд согласился с выводами, что Задорновой принадлежат исключительные права на передачи сатирика и что канал эти права нарушил. При этом суд посчитал необходимым дополнительно снизить размер компенсации в пользу Первого канала.

По мнению суда, эфиры были повторами передач, премьеры которых состоялись еще в 2009 году, и в этом случае стоимость исключительных прав, как правило, ниже, чем для премьерного показа. За каждое из пяти нарушений суд взыскал с телеканала 11 тысяч евро.