Сегодня вечером в Таллинне выступит JOHNYBOY

Johnyboy 11 лет в музыке. Много песен спето, альбомов записано, клипов снято, концертов сыграно, но впервые в карьере Джони обратится к полностью живой музыке, чтобы придать своим главным за карьеру песням совершенно новое звучание и удивить даже самого постоянного посетителя своих концертов. В течение 2019 года Денис набирался опыта, чтобы зажечь в странах Прибалтики уже этой осенью в рамках тура под названием «24/7/11».
Johnyboy (настоящее имя Денис Василенко, родился 30 ноября 1991, Латвия, Саласпилс) — латвийский русскоязычный рэп-исполнитель. Выпустил четыре студийных альбома: «Холод» (2011), «Мимо теней» (2012), «Моя книга грехов» (2014), «Вне времени» (2018). Участник и победитель различных баттлов, имеет в своем арсенале несколько больших хитов и саундтреков к фильмам. C 2018 года является артистом в лейбле Zhara Music.