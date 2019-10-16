Не торопитесь выбрасывать потрепанный трикотаж: Виктория Бэкхем вышла в свет в свитере с катышками

Виктория Бэкхем — признанная во всем мире икона стиля. Ее умение интересно, ярко и вместе с этим уместно одеваться вылилось в создание целого бренда одежды. Звезда оказалась одной из немногих представительниц шоу-бизнеса, которой удалось добиться признания в мире высокой моды.

Неудивительно, что при таких исходных данных каждую деталь ее нового образа рассматривают буквально под лупой. Модных промашек у Виктории практически не бывает, а потому любые недостатки моментально облетают западные таблоиды.

Именно так и произошло с последним кэжуал образом бывшей перчинки. Бэкхем решила надеть классические лодочки и широкие брюки с завышенной талией. В качестве верха она выбрала актуальный в этом сезоне слегка свободный свитер. Поверх него она накинула клетчатый пиджак.

Свитер мог бы стать интересным акцентом за счет фактуры. По идее, он был мохеровым и пушистый ворс был призван смягчить строгий образ. Однако что-то пошло не так. Ворс скатался в катышки и испортил все.

Со стороны казалось, что Виктория надела поношенную и застиранную вещь. Пользователи в сети уже стали упражняться в остроумии, отмечая, что пора доставать из закромов пуловеры, переведенные в статус дачного тряпья, и смело выходить в таком в свет.

Стилисты предполагают, что дело в плохо подобранной ткани. Если ее длительное время носить под верхней одеждой, ворс действительно сбивается в некрасивые клочки.