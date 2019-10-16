Ср, 16.10.2019
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  • Галерея: Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

Галерея: Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

Ким Чен Ын

ФОТО: 朝鮮通信社 / AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне, встретив первый снег, передает Lenta.ru.

В публикации говорится, что восхождение демонстрирует легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведет нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды.

Ким Чен Ын

ФОТО: 朝鮮通信社 / AP

На фотографиях, которыми снабжена публикация, глава КНДР действительно едет верхом по заснеженным ландшафтам горы Пэктусан. Сообщается, что в ходе той же поездки он выступил с критикой санкций США в отношении его страны: «Страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа».

Ким Чен Ын

ФОТО: 朝鮮通信社 / AP

Известно, что Ким Чен Ын ранее поднимался на Пэктусан в ключевые моменты своей работы в качестве главы КНДР — в том числе во время переговоров о денуклеаризиции с США и мире с Южной Кореей.

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