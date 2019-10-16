Галерея: Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

В публикации говорится, что восхождение демонстрирует легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведет нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды.

Ким Чен Ын ФОТО: 朝鮮通信社 / AP

На фотографиях, которыми снабжена публикация, глава КНДР действительно едет верхом по заснеженным ландшафтам горы Пэктусан. Сообщается, что в ходе той же поездки он выступил с критикой санкций США в отношении его страны: «Страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа».

Ким Чен Ын ФОТО: 朝鮮通信社 / AP