«Я его очень люблю»: Серябкина о неловком разговоре с женой Фадеева

У меня в какой-то момент случилась замена… подмена… я не знаю, как это называется правильно. Плюс ко всему Макс никогда мне не врал. Он как раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-за этого мое отношение к Максу оно трогательное. Я его очень за это уважаю,