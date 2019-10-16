«Я его очень люблю»: Серябкина о неловком разговоре с женой Фадеева

Экс-солистка группы SEREBRO появилась в Youtube-шоу Ксении Собчак. Ольга Серябкина рассказала, что же на самом деле ее связывает с продюсером Максимом Фадеевым.
В рамках беседы Ксения Собчак вспомнила скандальное интервью экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой. Артистка заявила ранее, что Серябкина и Фадеев состоят в интимной связи. Елена говорила, что она не раз заставала Ольгу и Максима в пикантный момент.
Ольга Серябкина слова экс-коллеги отрицает.
Я не знаю, для чего ей это надо, учитывая, что человек давно ушел с лейбла, занимается своими делами,
– отметила Серябкина.
Между тем Ольга не стала скрывать, что к продюсеру питает очень теплые чувства.
Я его очень люблю, очень уважаю,
– сказала она, а после пояснила, что эти эмоции скорее дружеские.
В 19 лет Серябкина потеряла отца. Ольга тяжело переживала уход родителя и именно благодаря Максиму Фадееву и участию в группе SEREBRO она оправилась от горя. В каком-то смысле продюсер, по словам Ольги, заменил ей родителя.
У меня в какой-то момент случилась замена… подмена… я не знаю, как это называется правильно. Плюс ко всему Макс никогда мне не врал. Он как раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-за этого мое отношение к Максу оно трогательное. Я его очень за это уважаю,
– поделилась Ольга Серябкина в эфире шоу «Осторожно, Собчак!».
Экс-солистка группы SEREBRO подчеркнула, что очень хорошо общается с женой Максима Фадеева – Натальей. Более того, артистка пыталась поговорить с ней о словах Темниковой, разговор был неловкий.
«Она просто офигенная», – сказала Серябкина.
И даже, когда были эти скандалы, она мне не позвонила, хотя я с ней могла переписываться по каким-то другим делам. А потом я ей звоню и говорю: «Наташ, ты читала вообще этот ****?». Она мне говорит: «Ольга, забей, а».
После Собчак уточнила у Серябкиной сколько Фадеев уже состоит в браке. Ольга отметила, что Максим и Наталья женаты более 25 лет.
Это очень много. Шансов, что уйдет из семьи, мало,
– рассудила Ксения Собчак.