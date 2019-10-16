16 октября — день рождения Дмитрия Хворостовского. Как живут близкие певца после его смерти

Мировая звезда ушел из жизни двумя годами ранее — исполнителя не стало 22 ноября 2017 года после борьбы с раком мозга. Как после ухода Дмитрия живут его родители, дети и вдова, вспоминает «Экспресс газета».

Жена Дмитрия Хворостовского

«Слез у меня уже не осталось после всего...», — говорила Флоранс Илли-Хворостовская после открытия памятника золотому баритону России в Красноярске. Стоит ли говорить, что с потерей вторая супруга именитого исполнителя не смирилась? Но продолжает жить дальше, как и завещал Дмитрий: «Ты должна жить ради детей. Ты еще молодая».

Теперь лондонские будни Флоранс — забота о наследниках, спортивный зал, прогулки с собаками. Периодические путешествия — с родными или друзьями: например, в конце августа вдова вернулась с Ибицы, а в феврале побывала с подругой в Милане. Дом Флоранс остается гостеприимным — таким, каким он был и при жизни Дмитрия. «Максим и Нина обожают, когда у нас много народа на Новый год. Я люблю готовить пасту, ризотто... После ухода Димы друзей меньше не стало. Нас все поддерживают», — рассказывала вдова Хворостовского.

Флоранс мечтает написать книгу о супруге в будущем, а в настоящем продолжает развивать фонд его имени: на конец октября запланирован концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям», участие в котором примут Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и другие мировые звезды оперной сцены. Все вырученные деньги пойдут на лечение детей, борющихся с онкологией.

Родители Дмитрия Хворостовского

Родители Хворостовского не связали свои жизни со сценой: Людмила Петровна работала гинекологом, Александр Степанович трудился инженером-химиком, но любил музыку и играл на фортепиано. Мать и отец разглядели в юном Дмитрии уникальный талант, помогли развить способности, всегда были поддержкой. Смерть наследника стала для них огромной трагедией, ощутимо ударившей по здоровью. После кончины Хворостовского его отец стремительно стал терять зрение — глаукома — и возможность передвигаться самостоятельно.

Людмила Петровна и Александр Степанович живут на скромную пенсию и находят утешение в нечастых встречах с внуками. «Они любят конфеты «Белочка». Также угощаем их пельменями. Всегда покупаю определенные, их любимые. Что мы им еще можем подарить, кроме нас самих и любви нашей? Чем мы их можем удивить на свою пенсию?» — говорил отец артиста в программе «Однажды».

Квартиру в Москве, доставшуюся по наследству от Дмитрия (тот в свою очередь получил жилплощадь от менеджера Елены Недосекиной), Хворостовским пришлось продать — только так родители звезды смогли выручить деньги для установки памятника сыну на Новодевичьем кладбище, открытие которого состоится 16 октября, в день рождения покойного исполнителя. А мемориал в Красноярске, созданный на деньги администрации края, уже готов — первыми скульптуру увидели родители, вдова и дети Дмитрия.

Дети Дмитрия Хворостовского

Оперный певец был многодетным отцом. В первом браке с балериной Светланой Ивановой (скончалась в 2015 году) появились на свет близнецы Александра и Даниил, а Мария, дочь танцовщицы от прошлых отношений, была удочерена Дмитрием. Второй брак — с оперной певицей Флоранс Илли — подарил Хворостовскому еще двоих детей, Максима и Нину. При жизни исполнитель делал все, чтобы его дети от разных жен подружились: наследники звезды вместе проводили каникулы, гостили в доме Дмитрия и Флоранс, ездили отдыхать.

Так продолжилось и после трагической кончины Хворостовского. В минувшем мае все наследники и вдова мужчины собрались в Лондоне, чтобы отпраздновать свадьбу Марии с португальским фотографом Фелипе Марксом. Теперь падчерица артиста — дважды мама: этой осенью на свет появился малыш Лео, о чем женщина рассказала на странице в социальных сетях.

Ее сводные брат и сестра — старшие дети Хворостовского — редко контактируют с поклонниками ушедшей звезды. Известно, что Александра талантливо рисует, Даниил играет в рок-группе, а прошедшим летом брат и сестра выпустились из университетов.