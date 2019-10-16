Страшно смотреть: изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Внешний вид Веры Алентовой огорчил присутствующих на торжественном открытии мемориальной доски в честь Алексея Баталова, скончавшегося летом 2017 года. Церемония прошла возле дома на набережной, где много лет жил и работал народный артист. Почтить память звезды советского кино пришли родные и близкие Баталова, а также его коллеги, в том числе и Владимир Меньшов с супругой, пишет издание «7дней».
В начале осени в российских СМИ обсуждали невероятное преображение Алентовой. Она заметно изменилась к 80-летию своего мужа. Однако теперь стало ясно, что эффект был временным. На открытии мемориала Веру Валентиновну было трудно узнать. На фото с мероприятия, сделанным крупным планом, видно в каком состоянии сейчас находится лицо 77-летней артистки.
Начиная с конца 90-х Алентова увлеклась пластической хирургией. Она решилась на несколько операций, которые в итоге не сделали ее краше. Окончательно лицо актрисы изменилось примерно десять лет назад. С тех пор она несколько раз пыталась исправить неудачный результат от «пластики», но каждый раз это приводило к обратному эффекту.
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