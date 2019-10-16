Страшно смотреть: изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

В начале осени в российских СМИ обсуждали невероятное преображение Алентовой. Она заметно изменилась к 80-летию своего мужа. Однако теперь стало ясно, что эффект был временным. На открытии мемориала Веру Валентиновну было трудно узнать. На фото с мероприятия, сделанным крупным планом, видно в каком состоянии сейчас находится лицо 77-летней артистки.

Начиная с конца 90-х Алентова увлеклась пластической хирургией. Она решилась на несколько операций, которые в итоге не сделали ее краше. Окончательно лицо актрисы изменилось примерно десять лет назад. С тех пор она несколько раз пыталась исправить неудачный результат от «пластики», но каждый раз это приводило к обратному эффекту.