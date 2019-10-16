«Это была любовь с первого взгляда»: Кети Топурия откровенно о новом романе

Как оказалось, влюбленные случайно познакомились на вечеринке. Тогда Кети обменялась с Деньговым несколькими фразами и даже не рассчитывала, что эта встреча обернется романом.

Мы начали общаться, следующую неделю были на связи буквально 24/7. Мне кажется, я даже не спала, поскольку мы все время разговаривали. Тогда мы обменивались какими-то воспоминаниями, информацией друг о друге. Когда он приехал в Москву, мы встретились, и как-то все сразу пошло-поехало с первой встречи. Наверное, это была любовь с первого взгляда,

— рассказала Топурия.

Сейчас Кети и Лев практически не расстаются. 33-летняя певица даже познакомилась с сыном и дочерью бойфренда от предыдущих отношений, а также устроила ему встречу со своей наследницей Оливией.

Я пока живу с мамой, но, возможно, мы скоро переедем. Пока не знаю. Мне комфортно жить с мамой, ведь она всегда может присмотреть за Оливией,

— призналась Топурия.

После того, как о романе влюбленных стало известно, в прессе начали обсуждать прошлое Льва. Выяснилось, что дипломат бросил бывшую жену в самый тяжелый момент — когда у них умер ребенок. Экс-супруга Ирина даже пришла на шоу «Давай поженимся», где рассказала о трагедии.

При этом сама Кети не захотела обсуждать проблемы в личной жизни избранника. «Это его прошлое, и я не хочу в него вмешиваться. Я знакома с его семьей, вижу с какой любовью он относится к детям, поэтому буду доверять своим глазам, а не чьим-то там историями», — заявила артистка.

Напомним, что за плечами у Кети тоже есть неудачный брак: она четыре года была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Влюбленные расстались еще в 2017-м, но сохранили хорошие отношения. Сейчас предприниматель каждую неделю видится с дочерью, да и бывшую супругу поддерживает в сложных ситуациях.

А вот с еще одним бывшим избранником Гуфом певице не удалось остаться друзьями.

Человек нестабилен. Я просто не смогла сохранить эти чувства, его поступки очень сильно на меня повлияли. Когда я поняла, что не могу дальше развивать отношения, то подошла и честно сказала об этом. Я желаю ему только хорошего, так всегда было,

— подчеркнула певица.

Гуф и Кети Топурия ФОТО: Instagram