Веревка, но без мыла: в Финляндии открывается выставка эстонского классика Адамсона-Эрика

Адамсон-Эрик (1902‒1968) является одним из ярчайших представителей в истории модернизма в Эстонии, ставший легендой уже при жизни. Он был талантливым и исключительно разносторонним творцом – равносильным как в живописи, так и почти во всех областях прикладного искусства и дизайна. Он также являлся активным и смелым участником культурной жизни Эстонии, общительным человеком, политиком в сфере искусства, организатором художественной жизни, а в послевоенный период – также высоко ценимым и повлиявшим на жизнь не одного поколения преподавателем искусства. В богатом творчестве Адамсона-Эрика ярко отразилось развитие эстонской живописи и прикладного искусства на протяжении более четырех десятилетий.

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Картины Адамсона-Эрика характеризуются тонким чувством цвета, изысканным вкусом и элегантным остроумием. Решающее влияние на формирование эстетических убеждений и творческого почерка художника оказала французская живопись. Характерные для той эпохи стилистические направления получили в его картинах самобытную интерпретацию. В контексте эстонского прикладного искусства об Адамсоне-Эрике можно говорить как о новаторе-первопроходце, который своим образом мышления, свежим подходом и самобытными образами открыл новые направления развития в эстонской керамике, росписи на фарфоре, в производстве украшений из кожи и металла, а также в области текстиля. Его дизайнерский почерк характеризуется хорошим чувством материала, смелыми цветовыми решениями и динамичным декором.

Проводящаяся в Художественном музее Ярвенпяя выставка является одной из самых масштабных экспозиций творчества Адамсона-Эрика. Вниманию публики представлено почти 500 произведений: картины, украшения, керамика, украшения из металла и кожи, мебель и текстиль. Выставка также предоставляет уникальную возможность увидеть вместе все три ковра, сотканных для всемирной выставки в Париже 1937 года, постоянно раздельно экспонирующихся в музее Адамсона-Эрика, в Банке Эстонии и Министерстве иностранных дел.

Выставка проходит в рамках более широкого проекта сотрудничества между музеем Адамсона-Эрика и художественным музеем Ярвенпяа в ознаменование 100-летнего юбилея Художественного музея Эстонии. В течение осеннего сезона 2019 года в Таллинне открыта выставка Художественного музея Ярвенпяя «В гостях», представляющая творчество Ээро Ярнефельта и Венни Солдан-Брофельдт, а в Художественном музее Ярвенпяа теперь будут показаны работы Адамсона-Эрика в качестве ответной выставки.

«Я надеюсь, что тесное сотрудничество между нашими музеями, и, прежде всего, выставка Адамсона-Эрика в Художественном музее Ярвенпяа, предоставит финской аудитории необычайно хорошую возможность углубить свои знания искусства и истории искусства Эстонии. Наши посетители наверняка будут очарованы палитрой и изделиями прикладного искусства великолепного и столь разностороннего художника», – сказала Ханна Никандер, директор Ярвенпяаского художественного музея.

Куратор Керсти Колль добавила: «Культура всегда была прочным мостом между Эстонией и Финляндией. Мы надеемся, что эта выставка донесет творчество Адамсона-Эрика, – одного из самых выдающихся и разносторонних классиков в истории искусства Эстонии, также до многих любителей искусства в Финляндии».

На выставке представлены работы из собрания картин Эстонского художественного музея и коллекции музея Адамсона-Эрика, из собраний Художественного музея Тарту, Эстонского музея прикладного искусства и дизайна, а также Банка Эстонии.

Выставку откроют генеральный директор Эстонского художественного музея Сирье Хельме и посол Эстонии в Финляндии Харри Тийдо.

Выставка будет открыта до 2 февраля 2020.

Куратор выставки: Керсти Колль (Музей Адамсона-Эрика)

Координатор: Ханна Никандер (Художественный музей Ярвенпяа)