Алексей Ягудин показал лишившуюся важного органа Тотьмянину в онкоцентре

Алексей Ягудин прокомментировал известие о госпитализации жены, олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. Во время операции в онкоцентре фигуристке удалили важный орган, пишут Дни.ру.
Накануне, 15 октября, стало известно, что у 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре. Врачи столичного онкоцентра приняли решение удалить этот важный орган. Тотьмяниной сделали лапароскопическую операцию – желчный удалили, а новообразование отправили на гистологическое исследование.
Супруг спортсменки, фигурист Алексей Ягудин прокомментировал эту новость на своей странице в соцсети Instagram. Он подтвердил информацию и подчеркнул: хирургическое вмешательство было плановым.
Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и поддержку,
– написал Ягудин.
Алексей рассказал о самочувствии жены:
Все прошло хорошо, любимая Джульетта @tatianatotmyanina отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо!
В приложении Stories он опубликовал фотографию, которую сделал во время свидания с Татьяной Тотьмяниной. На снимке спортсмен целует супругу, а та прячет лицо. "Не хотела фотографироваться, так как "не в форме сейчас и некрасивая". А я считаю, шикарная – что с желчным, что без", – заявил Алексей Ягудин.