Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» удивила всех раскованным фото

Несколько лет назад говорили, что ты самая красивая девочка в мире. Я не знаю, правда ли это, но ты стала отличной моделью и, без сомнения, одной из самых красивых женщин в мире!

Тилан Блондо проснулась знаменитой в возрасте шести лет, когда после ее дебюта на подиуме развлекательный сайт TC Candler посчитал ее самым красивым ребенком в мире. Сама она признавалась в интервью, что раньше была очень стеснительной, но мама и люди, которых она встретила на своем пути, помогли ей это в себе перебороть.