Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» удивила всех раскованным фото

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую в детстве называли «самой красивой девочкой в мире», снова показала кадры из смелой фотосессии.
18-летняя девушка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в белоснежной рубашке, ее плечо обнажено. Публикация набрала множество откликов среди интернет-пользователей. Многие отметили, как выросла девушка:
Несколько лет назад говорили, что ты самая красивая девочка в мире. Я не знаю, правда ли это, но ты стала отличной моделью и, без сомнения, одной из самых красивых женщин в мире!
Самая красивая девушка в мире, как по мне!
Вот что я называю совершенством...
Ранее Тилан уже публиковала смелые кадры. Глядя на нее, пользователи Сети постоянно удивляются тому, как быстро бежит время.
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Тилан Блондо проснулась знаменитой в возрасте шести лет, когда после ее дебюта на подиуме развлекательный сайт TC Candler посчитал ее самым красивым ребенком в мире. Сама она признавалась в интервью, что раньше была очень стеснительной, но мама и люди, которых она встретила на своем пути, помогли ей это в себе перебороть.
Модель также известна как исполнительница роли Габриэль в семейном фильме «Белль и Себастьян».