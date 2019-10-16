После смены пола мужчина захотел вернуть все обратно

У 60-летнего Питера Бенджамина из Великобритании в 2011 году диагностировали гендерную дисфорию – состояние, при котором человек не может принять свой биологический пол. В 2015 году он перенес операцию по удалению мужских половых органов, однако сейчас вновь решил стать мужчиной. Об этом сообщает издание The Sun.

После смены пола у Бенджамина начались панические атаки, он стал часто употреблять алкоголь, и утверждать, что снова хочет стать мужчиной. Питер заявил, что не получил достаточной психологической поддержки после смены пола и не смог найти себе друзей среди женщин. Он постоянно боялся, что на него кто-нибудь нападет, даже поход по магазинам вызывал у него панические атаки.