Что за пластиковые шарики производители кладут в банки с пивом?

Сразу возникает вопрос, зачем хитрые англичане поместили этот шарик в пенное пиво?

Можно, конечно, предположить, что так британцы делают экономию напитка, ведь шарик имеет какой-то объем. Однако затраты на производство пластика и его добавление в банку вряд ли окупятся экономией относительно небольшого объема пива. Да и всемирно известная компания вряд ли пойдет на трюк, напоминающий мелкое шулерство.

Откуда берется пивная шапка

Знатоки утверждают, что пиво "Гиннесс" отличается не только вкусом, но и долго неопадающей в бокале пивной шапкой. Почти все сорта пива в процессе производства проходят через стадию обогащения углекислым газом. После герметичного закупоривания сосуда с пенным напитком, часть СО2 собирается в его вверху создавая избыточное давление. А вот другая часть растворяется в жидкости.

После откупоривания пивной банки избыток давления стравливается через отверстие. Углекислота содержалась в пиве под избыточным давлением, после его падения пузырьки СО2 устремляются вверх. Достигнув поверхности пузырьки лопаются. Таких пузырьков сразу после открытия образовывается изрядное количество, практически одновременно они схлопываются на поверхности, это и приводит к образованию пенной шапки. Со временем количество лопающихся пузырьков уменьшается, пивная шапка спадает.

Пиво ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

Технология Гиннесса

Описанная в предыдущем разделе технология производства пива является нормой для большинства компаний производящих хмельной напиток. Но в компании "Гиннесс" пошли собственным путем. Они выяснили, что добавление в напиток больших доз углекислоты может изменить вкус пива. А для компании, славящейся вековыми традициями, такое является нежелательным.

Чтобы избежать изменения вкуса в компании "Гиннесс" насыщают пиво только небольшим количеством углекислого газа, заменяя его бОльшую часть азотом. Но азот плохо растворяется в воде, он просто скапливается в верхней части бутылки или банки. При открытии сосуда он выходит в воздух, а малое количество растворенной углекислоты не в состоянии образовать большую пенную шапку. Чтобы избежать такого и помещают внутрь пластиковый шарик, представляющий собой капсулу с азотом (она, кстати, называется «виджет»)

Как работает шарик

Белый шарик не только заполнен азотом, но и имеет небольшое отверстие, через которое внутрь его поступает пиво. Просачиванию пива внутрь капсулы способствует избыточное давление азота, скопившегося в верхней части банки. После ее откупоривания давление над поверхностью напитка падает, и азот внутри шарика (поначалу сжавшийся под воздействием пива) начинает расширяться, выталкивая поступившую внутрь капсулы жидкость. Выдавленное из шарика пиво, смешанное с азотом, перемешивается с основной массой напитка находящегося в банке.

В результате смешения образуется устойчивая струя, направленная вверх. Это приводит к образованию большой пенной шапки. А устойчивость этой шапки обеспечивается за счет смешивания небольшого количества углекислоты с азотом.

Английские пивовары разработали технологию азотного шарика в 1989 году, а уже в 1991 году компания получила Королевскую награду за внедрение новой технологии. Позднее в Англии прошел опрос, который признал шарик в пиве главным изобретением в стране за 4 десятка лет.