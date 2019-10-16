Богатая фанатка присылает: где Борис Моисеев берет деньги на жизнь?

Директор концертного отдела «Кремль концерта» и промоутер Сергей Лавров рассказал в эфире российского федерального канала о том, как живет после инсульта 65-летний эстрадный певец Борис Моисеев. В сети появилось множество слухов о незавидном финансовом положении артиста после перенесенной болезни. Однако организатор звездных выступлений уверен, что не так уж все и плохо в жизни знаменитости с материальной точки зрения. А вот дружеский «привет!» музыканту явно бы не помешал.

« Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает », — поделился директор «Кремль концерта».

По словам Сергея Лаврова, с голода исполнитель точно не умрет, потому что у него есть государственная пенсия. Однако денег из ПФР Борису Моисееву не хватает, поэтому артист принимает помощь от более обеспеченных коллег по цеху.

« Пенсия получается 19 тысяч рублей ( 267 евро) всего-навсего. И вот эта тридцатка, которую доплачивает Москва для заслуженного артиста. Иосиф Давидович помогал, царствие небесное ему, очень хорошо. И сейчас помогает Нелли. Это точно, сто процентов. Где-то ему помогает Пугачева », — сообщает организатор концертов.

Материальная поддержка Борису Моисееву, по информации Лаврова, приходит даже из-за рубежа.