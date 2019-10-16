Ср, 16.10.2019
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Богатая фанатка присылает: где Борис Моисеев берет деньги на жизнь?

Борис Моисеев

ФОТО: Фото организаторов

Материальное положение пережившего инсульт артиста оставляет желать лучшего. Некогда популярному певцу помогают, кто чем может, пишет Пятый канал.

Директор концертного отдела «Кремль концерта» и промоутер Сергей Лавров рассказал в эфире российского федерального канала о том, как живет после инсульта 65-летний эстрадный певец Борис Моисеев. В сети появилось множество слухов о незавидном финансовом положении артиста после перенесенной болезни. Однако организатор звездных выступлений уверен, что не так уж все и плохо в жизни знаменитости с материальной точки зрения. А вот дружеский «привет!» музыканту явно бы не помешал.

«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает», — поделился директор «Кремль концерта».

По словам Сергея Лаврова, с голода исполнитель точно не умрет, потому что у него есть государственная пенсия. Однако денег из ПФР Борису Моисееву не хватает, поэтому артист принимает помощь от более обеспеченных коллег по цеху.

«Пенсия получается 19 тысяч рублей ( 267 евро) всего-навсего. И вот эта тридцатка, которую доплачивает Москва для заслуженного артиста. Иосиф Давидович помогал, царствие небесное ему, очень хорошо. И сейчас помогает Нелли. Это точно, сто процентов. Где-то ему помогает Пугачева», — сообщает организатор концертов.

Материальная поддержка Борису Моисееву, по информации Лаврова, приходит даже из-за рубежа.

«Есть у него, кстати, очень богатая фанатка, по-моему, в Израиле, тоже ему деньги присылает», — утверждает промоутер.

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