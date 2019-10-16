Телячьи нежности: Танель Падар раскрыл интимные подробности жизни с молодой невестой
Один из самых популярных певцов Эстонии Танель Падар опубликовал клип на свою новую песню «Tartust Pariis» (Из Тарту в Париж), которое состоит из снятых на небольшую камеру видео из его личной жизни.
В новом клипе певец раскрыл интимные подробности жизни с молодой невестой, которая недавно родила дочь. В видео можно найти отрезок, снятый после того, как певец сделал Лаурен Виллманн предложение во время путешествия в Италию и много других интересных моментов.
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Напомним, впервые об их отношениях стало известно в ноябре 2017 года, когда Падар вышел с новой возлюбленной в свет.