Новый год к нам мчится: в каком цвете встречать 2020-й

Самое главное в этом — помнить, что новогодний костюм не обязательно должен быть строго предписанных цветов. Если они не вызывают у вас симпатий, смело наряжайтесь в любимые цвета и отмечайте праздник с радостью и весельем — тогда Фортуна не обойдет ваш дом стороной. Важно, чтобы одежда была чистой, опрятной, аккуратной, вызывала у вас хорошие ассоциации.

Каким будет покровитель 2020 года

Животное-покровитель 2020 года — Крыса. Эксперты сайта dailyhoro.ru подготовили материал о том, каким будет 2020 год по восточному календарю. Напоминаем, цветом года считается белый, а стихией будет металл.

Крыса — хитрый и умный зверь, который наделен талантом выворачиваться даже из очень сложных ситуаций. В этот год проще будет справиться с проблемами, которые постоянно давали о себе знать и тормозили развитие. 2020 год — время выигрышных стратегий и прекрасно сыгранных партий. Конечно, если начать его на правильной ноте.

Какие цвета надевать на новогоднюю ночь-2020

У нас есть два компонента новогоднего наряда — белый цвет и металл во всех его проявлениях. Белый — цвет равновесия, нежности, цвет обновления. В нем стоит встречать праздник тем, кто в 2020 году хочет начать жизнь с чистого листа.

Металлик можно использовать ярким личностям, намеренным в новом 2020 году заявить о себе. Серебристые платья, металлические пряжки, аксессуары и украшения — фантазия ничем не ограничена. Даже маникюр можно делать на удачу — либо классический французский, с применением белого, либо экстравагантный и бунтарский, где даже стразы будут уместны.

Тем, кто не любит ни нежную чистоту яркого белого, ни вызов металлика, можно отдать предпочтение светлым пастельным оттенкам других цветов: голубого, персикового, сиреневого. Парные светлые костюмы будут хороши для влюбленных.

Широкий выбор будет у тех, кто новогоднюю ночь планирует встречать в карнавальном костюме. В 2020 году выбор подходящих нарядов весьма широк: нежная снежинка, Снежная Королева, смешной снеговик, белый медведь, ангел или лебедь и так далее.