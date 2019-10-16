Российский блогер Лена Миро «разоблачила» Заворотнюк в Сети

Блогер Лена Миро нашла скрытый смысл в посте родных актрисы Анастасии Заворотнюк о болезни звезды, а также спекуляциях на ее имени прессой. Соответствующий пост блогер опубликовала на своем Telegram-канале и в Instagram, информирует Topnews.ru.
Подозрения у Миро вызвали внезапные заявления близких Заворотнюк, еще недавно хранивших упорное молчание. По ее мнению, все заявления семьи автоматически оборачиваются против звезды. Блогер отметила, что публикация появилась именно тогда, когда СМИ прекратили массово публиковать любые детали о текущем состоянии звезды.
«Все молчат — родные пишут. При этом снова — ровным счетом никакой информации. Лишь бы поговорили об этом, да», — констатировала блогер.
«Или Заворотнюк действительно умирает, а родственники пиарят коллекцию одежды, или что они там продвигают? Впрочем, отвратительно в любом случае — неважно, что гаже», — негодует блогер в своем Telegram-канале.
Напомним, недавно старшая дочь Заворотнюк вновь стала вести свою страницу в Instagram, причем, к удивлению публики, девушка опубликовала не скорбный пост про умирающую маму, а рекламу собственной линии одежды.