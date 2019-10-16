Российский блогер Лена Миро «разоблачила» Заворотнюк в Сети

Подозрения у Миро вызвали внезапные заявления близких Заворотнюк, еще недавно хранивших упорное молчание. По ее мнению, все заявления семьи автоматически оборачиваются против звезды. Блогер отметила, что публикация появилась именно тогда, когда СМИ прекратили массово публиковать любые детали о текущем состоянии звезды.

«Все молчат — родные пишут. При этом снова — ровным счетом никакой информации. Лишь бы поговорили об этом, да», — констатировала блогер.

Миро подозревает, что так близкие артистки ведут себя неспроста. По этому поводу у Миро две версии: либо Анастасия вовсе не больна и таким образом просто себя пиарит, а заодно прячется от кредиторов, либо ее родные просто пытаются собрать хайп на трагедии.

«Или Заворотнюк действительно умирает, а родственники пиарят коллекцию одежды, или что они там продвигают? Впрочем, отвратительно в любом случае — неважно, что гаже», — негодует блогер в своем Telegram-канале.