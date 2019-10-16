«Кукушка»: Полине Гагариной грозит иск за песню Цоя

Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон,