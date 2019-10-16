«Кукушка»: Полине Гагариной грозит иск за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против своей коллеги Полины Гагариной. Заслуженная артистка России рассказала в эфире НСН, что хочет доказать нарушение авторского права: по ее мнению, поп-исполнительница присвоила себе аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Кормухиной, передает Life.
Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон,
— рассказала Кормухина.
Певица добавила, что в мае 2019 года две кавер-версии «Кукушки» проанализировали эксперты и сделали следующий вывод:
Созданное музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении Кормухиной является самостоятельным произведением. Музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении Гагариной не является переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного Кормухиной, и не является самостоятельным музыкальным произведением,
— говорится в заключении.
По словам Кормухиной, иск не несёт финансового значения, а является делом принципа — «дать шанс людям восстановить свою совесть».
Свою версию «Кукушки» Кормухина записала для альбома 2012 года «Падаю в небо». В 2015 году вышел фильм «Битва за Севастополь», где свой кавер представила Гагарина, а автором аранжировки значился Константин Меладзе.