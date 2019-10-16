Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила непристойной позой на видео

В кадре знаменитость в спортзале раскачивается на специальном устройстве, повиснув вниз головой. При этом ее бедра разведены, а руки убраны за голову.

В собственном комментарии к видео Юлия решила порассуждать об актерском мастерстве. «Это творческое упражнение. Его суть: максимально печально, чуть-чуть поплакав, рассказать о веселом и, наоборот, о печальном – весело и с огоньком», - заявила она, добавив, что сделать это не так просто.

Всего, по ее словам, существует две стадии мастерства. Первая - «трагическим, надломленным голосом» поздравить кого-то с днем рождения под смех окружающих. «Ну, потому что это правда смешно», - отмечает она.

Вторая - «зловеще» рассказать «озорной стишок «Антошка, Антошка, пойдем копать картошк»".

«Умение смешное превратить в страшное и наоборот – хорошее творческое упражнение, которое поможет вам развить творческие способности. Принимайте упражнение трижды в день после еды в течение трех месяцев», - пишет она.