Вт, 15.10.2019
Воу! Смотри, какие красавчики исполнили главные роли в первом эстонском фильме ужасов СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Всегда говори «да»: эстонская журналистка приставала на улице к людям с вопросом о сексе

Всегда говори «да»: эстонская журналистка приставала на улице к людям с вопросом о сексе

Репортер телепередачи «Õhtu!» Хелиа Силламаа испробовала на себе что будет, если целый день отвечать на все предложения «да». 

С первой стороны может показаться, что если отвечать на все предложения согласием, даже самая скучная жизнь превратится в приключенческий фильм, однако от реальности это далеко,

— проккоментировала Хелиа Силламаа эксперимент воодушевившись фильмом «Yes Man».

Изначально планировалось провести эксперимент так, чтобы никто об этом не подозревал, однако вскоре журналистка пришла к выводу, что ничего особенного не произойдет, если никто не будет догадываться об ее эксперименте.

После того, как коллеги Хелии узнали об этом, день стал в разы интереснее.

Смотри, что было дальше.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ