Всегда говори «да»: эстонская журналистка приставала на улице к людям с вопросом о сексе

С первой стороны может показаться, что если отвечать на все предложения согласием, даже самая скучная жизнь превратится в приключенческий фильм, однако от реальности это далеко,

Изначально планировалось провести эксперимент так, чтобы никто об этом не подозревал, однако вскоре журналистка пришла к выводу, что ничего особенного не произойдет, если никто не будет догадываться об ее эксперименте.