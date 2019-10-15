Всегда говори «да»: эстонская журналистка приставала на улице к людям с вопросом о сексе

Репортер телепередачи «Õhtu!» Хелиа Силламаа испробовала на себе что будет, если целый день отвечать на все предложения «да».
С первой стороны может показаться, что если отвечать на все предложения согласием, даже самая скучная жизнь превратится в приключенческий фильм, однако от реальности это далеко,
— проккоментировала Хелиа Силламаа эксперимент воодушевившись фильмом «Yes Man».
Изначально планировалось провести эксперимент так, чтобы никто об этом не подозревал, однако вскоре журналистка пришла к выводу, что ничего особенного не произойдет, если никто не будет догадываться об ее эксперименте.
После того, как коллеги Хелии узнали об этом, день стал в разы интереснее.
Смотри, что было дальше.