Баста стал владельцем футбольного клуба

Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков,