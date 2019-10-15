Вт, 15.10.2019
Россияне о том, почему переезжают в Эстонию и не планируют возвращаться СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Баста стал владельцем футбольного клуба

Баста

ФОТО: Pressifoto

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко официально приобрёл ростовский футбольный клуб СКА. Баста спас команду от долгов, нанял управленцев и нашёл спонсоров — дочернюю компанию корпорации "Ростех" "РТ-Капитал" и правительство Ростовской области. По словам музыканта, если бы не его помощь, клуб мог бы прекратить существование в следующем сезоне, пишет Лайф.

Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков,

- рассказал музыкант в своём Instagram.

Напомним, 4 апреля 2020 года Баста выступит с концертом в таллиннском Saku Suurhall.

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