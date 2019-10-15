Баста стал владельцем футбольного клуба

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко официально приобрёл ростовский футбольный клуб СКА. Баста спас команду от долгов, нанял управленцев и нашёл спонсоров — дочернюю компанию корпорации "Ростех" "РТ-Капитал" и правительство Ростовской области. По словам музыканта, если бы не его помощь, клуб мог бы прекратить существование в следующем сезоне, пишет Лайф.
Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков,
- рассказал музыкант в своём Instagram.
Напомним, 4 апреля 2020 года Баста выступит с концертом в таллиннском Saku Suurhall.