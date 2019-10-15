«Что с рукой?» Виктория Боня напугала подписчиков

Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фото, на котором подписчики заметили следы фотошопа.
На ее руке подписчики разглядели некие складки, которые напоминают волосы. Судя по всему, Боня пыталась убрать волосы с помощью ретуши, но они случайно перешли на руку. В итоге родимое пятно, которое у Виктории уже много лет, превратилось в многочисленные складки. Кроме этого, фотошоп заметили и около губ Бони.
«Что с рукой?»; «Руку ошпарила?»; «Волосы видно, что убирала с руки фотошопом, не до конца убрала»; «Вика, что с фото?»; «Фильтр руку зажевал»; «Ладонь грязная», — пишут подписчики в комментариях. Сама Виктория пока никак не отреагировала на свой ляп с фотошопом.
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