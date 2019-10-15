«Что с рукой?» Виктория Боня напугала подписчиков

На ее руке подписчики разглядели некие складки, которые напоминают волосы. Судя по всему, Боня пыталась убрать волосы с помощью ретуши, но они случайно перешли на руку. В итоге родимое пятно, которое у Виктории уже много лет, превратилось в многочисленные складки. Кроме этого, фотошоп заметили и около губ Бони.