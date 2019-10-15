Вт, 15.10.2019
Воу! Смотри, какие красавчики исполнили главные роли в первом эстонском фильме ужасов СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Эстонская группа ЛОТОS после шести лет молчания представила новую песню на российском ТВ!

Эстонская группа ЛОТОS после шести лет молчания представила новую песню на российском ТВ!
ФОТО И ВИДЕО!

ФОТО: пресс-служба

Некогда популярная эстонская группа ЛОТОS на какое-то время «пропадала с радаров». Все дело в том, что ее солистка Александра Вилюмовская резко сменила жизнь - она переехала в Петербург, вышла замуж, в ее семье родилась дочь, которой недавно исполнилось уже 2 года. Александра признается, что личная жизнь развивалась настолько стремительно и насыщенно, что ей было не до новых песен.

ФОТО: пресс-служба

В жизни проекта происходили лишь редкие выступления в России со старым материалом. Но, наконец, певицу озарило вдохновение, и группа представила на телеканале Петербурга "Теледом" свой новый трек "Узелки". Автором аранжировки выступил талантливый музыкант из Санкт-Петербурга Виктор Атлас. Ранее он уже сотрудничал с проектом - он сделал ремикс на песню "Май", а также аранжировку к медленной кавер-версии на знаменитый хит "Вите надо выйти" другого проекта Александры - музыкального трио White Dream Orchestra.

ФОТО: пресс-служба

ФОТО: пресс-служба

ФОТО: пресс-служба

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ