Эстонская группа ЛОТОS после шести лет молчания представила новую песню на российском ТВ!

Некогда популярная эстонская группа ЛОТОS на какое-то время «пропадала с радаров». Все дело в том, что ее солистка Александра Вилюмовская резко сменила жизнь - она переехала в Петербург, вышла замуж, в ее семье родилась дочь, которой недавно исполнилось уже 2 года. Александра признается, что личная жизнь развивалась настолько стремительно и насыщенно, что ей было не до новых песен.