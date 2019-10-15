Вт, 15.10.2019
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  • Не надо стесняться: трусы звезды реалити-шоу держатся на двух ниточках, но ее это не смущает!

Не надо стесняться: трусы звезды реалити-шоу держатся на двух ниточках, но ее это не смущает!
ФОТО!

Chloe Ferry 2019. aastal.

ФОТО: GoffPhotos.com/Scanpix

Британска Хлоя Ферри прославилась во время участия в реалити-шоу «Geordie shore»... 

Впрочем, девушка сразу поняла, что одним шоу сыт не будешь и решила не останавливаться на одном только реалити. 23-летняя звезда активно ведет свой микроблог в Instagram, где с завидной регулярностью публикует откровенные снимки. Впрочем, Хлою трудно заподозрить в том, что делает она это ненамеренно. С учетом того, как часто девушка фигурирует в статьях со скандальными заголовками, ей это даже нравится! 

Так или иначе, на днях на ее страничке появилось откровенное фото, на котором девушка позирует, стоя по бедра в бассейне. Очевидно, Хлоя не была готова к купанию, поэтому просто задрала топ и разделась до трусов весьма странного вида...

Смотри сам! Фото найдешь здесь!

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