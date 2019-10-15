Не надо стесняться: трусы звезды реалити-шоу держатся на двух ниточках, но ее это не смущает!

Впрочем, девушка сразу поняла, что одним шоу сыт не будешь и решила не останавливаться на одном только реалити. 23-летняя звезда активно ведет свой микроблог в Instagram, где с завидной регулярностью публикует откровенные снимки. Впрочем, Хлою трудно заподозрить в том, что делает она это ненамеренно. С учетом того, как часто девушка фигурирует в статьях со скандальными заголовками, ей это даже нравится!