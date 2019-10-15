В глаза смотри! Американская актриса вышла на красную дорожку в экстремальном мини

На ежегодном благотворительном вечере Adopt Together Baby Ball Gala 2019 звезда сериала «Юная» появилась в роскошном шелковом мини-платье турецкого бренда Raisa & Vanessa. Черно-коралловый наряд девушка дополнила аксессуарами оттенка серебристый металлик — лодочками и клатчем Jimmy Choo. Глубокий V-образный вырез платья выигрышно подчеркивал красивое декольте Хилари, от которого сложно отвести взгляд. Классический вечерний макияж звезды был с акцентом на губы: ярко-коралловая помада была практически тон в тон оранжевому верху платья.