Все-таки согласилась: дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Малахова

На днях Instagram восстановил страничку, созданную в поддержку Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с опухолью головного мозга. Предполагалось, что аккаунт ведут близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня». Однако это не совсем так. Как утверждает телеграм-канал "НеМалахов", данную страничку ведут редакторы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Согласно данным источника, сейчас ведется подготовка к передаче, посвященной Анастасии Заворотнюк. Более того, на шоу появится и Заворотнюк. Но не Анастасия, а ее старшая дочь Анна. Говорят, Андрей Малахов не заплатил родне популярной актрисы ни копейки. Якобы близкие артистки придут на передачу совершенно бесплатно в благодарность шоумену за информационную поддержку.

Ранее в аккаунте появилась исчерпывающая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, было подтверждено, что артистка действительно больна. Однако были опровергнуты некоторые данные, которые преподносились общественности как факты:

Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!