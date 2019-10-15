Наташа Королева написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину

Певица хочет приехать в Украину, чтобы возложить цветы на могилу бабушки.
Популярная певица Наташа Королева, которой в 2016 году запретили въезд в Украину, сделала письменное обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Артистка попросила главу украинского государства отменить запрет и позволить ей посетить родину.
На своей странице в Instagram она рассказала поклонникам, что направила президенту письмо и теперь надеется, что он повлияет на решение Службы безопасности Украины. Наташа Королева отметила, что хочет приехать на родину, дабы возложить цветы на могилу покойной бабушки. Ко всему, артистка опубликовала видео, на котором запечатлена ее бабушка, и рассказала, что новость о запрете на въезд в Украину внучки она пережила болезненно, а спустя год скончалась.
Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне суд три года назад, опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного, трудно даже его назвать «журналистом», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!
– написала Королева в Instagram.
Напомним, 21 октября СБУ запретила въезд в страну Наташе Королевой на пять лет. Сама певица достаточно бурно отреагировала на запрет и пообещала бороться за право въезда в Украину.