Наташа Королева написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину

Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне суд три года назад, опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного, трудно даже его назвать «журналистом», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!