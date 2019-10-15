Почти как Джеймс Бонд! Элегантное падение таллиннского полицейского взбудоражило Facebook
На страничке Центра безопасности дорожного движения в Facebook было опубликовано забавное видео с участием полицейского.
Согласно описанию, водитель небольшого красного автомобиля решил не участвовать в тесте на алкоголь и попытался скрыться с места проверки, но осуществлявший ее полицейский решил не дать водителю возможности скрыться.
Торопясь к служебному автомобилю, он споткнулся, но перекатившись по земле, быстро встал на ноги и бросился в погоню.
Ответственности водителю избежать не удалось. Он был отстранен от управления транспортным средством, так как перед тем, как сесть за руль, употребил алкоголь.
Смотри видео!