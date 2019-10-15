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Достойно похвалы! Эвелин Ильвес теперь будет помогать людям

EFTA gala fotosein. Evelin Ilves.

ФОТО: Konstantin Sednev

Чем только не занималась бывшая первая леди после развода с экс-президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом: и вела свой ресторанный бизнес, и баллотировалась в Европарламент, и работала журналистом, но теперь занялась по-настоящему полезным делом.Эвелин Ильвес похвасталась новым рабочим удостоверением, согласно которому теперь она врач-резидент по гигиене труда. 

В начале сентября Эвелин Ильвес похвасталась новым рабочим удостоверением, согласно которому теперь она врач-резидент по гигиене труда. А теперь, согласно Facebook бывшей первой леди, ее собака Шуберт приобрела статус собаки-терапевта.   

С сегодняшнего дня мы получили международную лицензию собаки-терапевта. На экзамене получили 99 баллов из 100, причем один балл потеряла усердная я. Шуберт настоящая звезда! Эстонская ассоциация собак-терапевтов, вы делаете отличную работу, спасибо!

— написала Эвелин Ильвес. 

Смотри фото!

 

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