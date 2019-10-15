Достойно похвалы! Эвелин Ильвес теперь будет помогать людям

Чем только не занималась бывшая первая леди после развода с экс-президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом: и вела свой ресторанный бизнес, и баллотировалась в Европарламент, и работала журналистом, но теперь занялась по-настоящему полезным делом.Эвелин Ильвес похвасталась новым рабочим удостоверением, согласно которому теперь она врач-резидент по гигиене труда.