Почему семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк? Причина - деньги

«Во-вторых, у самой Заворотнюк тоже могли быть подписаны контракты на съемки в фильмах, репетиции спектаклей, ведение телевизионных программ и новогодних корпоративов, – не исключил продюсер. – Если объявить сейчас, что у актрисы, мол, последняя стадия рака, все договоры полетят в тартарары. Это никому не надо. Бизнес и сентиментальность несовместимы. Семья, как мне кажется, своим молчанием старается максимально потянуть время. Чтобы, как говорится, Анастасия или выздоровела и вернулась к работе, или...»