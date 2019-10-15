Вт, 15.10.2019
Смотрите, что вытворяют! Нарвская рок-группа устроила беспредел в Тойла-Ору СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Почему семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк? Причина - деньги

Почему семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк? Причина - деньги

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

ФОТО: Aleksey Ushenkov / RIA Novosti

Информация о состоянии здоровья «прекрасной няни» крайне скудная и противоречивая. Журналисты додумывают и ищут «экспертов», а родные предпочитают не распространяться о том, где находится и как чувствует себя Анастасия Заворотнюк. На это у них есть весомые причины, считает издание «Дни.ру».

Известный продюсер, который работал со звездой, на условиях анонимности предположил, что семья тщательно скрывает правду о ее здоровье по финансовым соображениям. «Во-первых, насколько я знаю, у мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева, подписан серьезный контракт на участие в грандиозном ледовом спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который состоится в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября, – поведал он. – В случае нарушения контракта должен будет выплатить миллионную неустойку. Болезнь жены не является форс-мажорным обстоятельством».

«Во-вторых, у самой Заворотнюк тоже могли быть подписаны контракты на съемки в фильмах, репетиции спектаклей, ведение телевизионных программ и новогодних корпоративов, – не исключил продюсер. – Если объявить сейчас, что у актрисы, мол, последняя стадия рака, все договоры полетят в тартарары. Это никому не надо. Бизнес и сентиментальность несовместимы. Семья, как мне кажется, своим молчанием старается максимально потянуть время. Чтобы, как говорится, Анастасия или выздоровела и вернулась к работе, или...»

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ