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  • «Лучше, чем сестра»: Анна Бузова устроила фотосессию в купальнике у джакузи

«Лучше, чем сестра»: Анна Бузова устроила фотосессию в купальнике у джакузи

Анна Бузова

ФОТО: Instagram

Стройная фигура родственницы известной певицы вызвала восхищение у поклонников, пишет Пятый канал.

Сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна выложила на своей странице в Instagram новые фотографии из отпуска в Турции. Девушка устроила фотосессию в черном купальнике у джакузи.

«Morning. Пусть это утро будет добрым у всех», — подписала фотографию Анна, пригласив всех в свой сторис.

Там опубликованы еще два снимка, на которых девушка запечатлена в черном купальнике. На всех фотографиях она лучезарно улыбается и показывает стройную фигуру.

Подписчики восхитились красотой Анны Бузовой. Некоторые считают, что она выглядит лучше, чем ее сестра Ольга. Другие похвалили ее за выбор купальника. Фанаты не в первый раз сравнивают двух сестер в пользу младшей.

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