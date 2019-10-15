Не проспи! Легендарная группа DDT едет с грандиозным концертом в Таллинн!

На единственном в Балтии концерте, который состоится 5 ноября 2019 года в Kонцертном зале Alexela, группа DDT представит свою программу «История звука», в которой прозвучат все самые значимые хиты с момента основания группы до сегодняшнего дня!

Этот концерт - настоящая ИСТОРИЯ ЗВУКА, так как собранные в нем песни - это аутентичные записи с оригинальных альбомов DDT разных лет, 5 ноября 2019 года в концертном зале Alexela вы сможете насладиться палитрой замечательных песен, великолепным видео рядом и не забываемым звуком во всем его великолепии, который привезет с собой группа DDT!

«DDT. История звука» — новая концертная программа, стартовавшая осенью 2016 года. Избранные песни из разных альбомов группы — с момента основания до наших дней — впервые объединены в один большой долгожданный концерт.

Саунд за время существования группы кардинально менялся: от ритм-энд-блюза до индастриал и инди-музыки. Иногда становился решительней, иногда объемнее и лиричнее. Звучание было разным, но главное, за что любят DDT, осталось неизменным — интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен. Вы получите редкую возможность услышать песни, которые очень давно не исполнялись, но, на взгляд музыкантов, актуальны и сегодня!

Мы рады, что программа случилась — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта…

— сказал Юрий Шевчук.

Концерты DDT для многих — знак качества живой музыки. И на этот раз группа в каждый город привезет свой легендарный звук, свои интересные визуальные и световые решения.