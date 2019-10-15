Пять утренних привычек, из-за которых весь день идет насмарку

«Ну еще пять минуточек! — думаем мы с утра. — А лучше 10 или 15!» И переставляем будильник снова и снова. Однако таким образом мы рискуем не только проспать работу, но и нанести урон своему здоровью: как физическому, так и ментальному.

Когда мы отключаем будильник и проваливаемся в дрему, запускается новый цикл сна, который через 10 минут будет прерван очередным звонком.

И так — несколько раз. В результате вместо полноценного отдыха мы получаем раздробленный на множество фрагментов сон. И таким образом подвергаем организм стрессу — ведь с каждым звонком будильника в кровь поступает кортизол. Поэтому лучше не переставлять будильник и вставать сразу. Или, если очень хочется поспать еще немного, выделить себе полноценные 30 минут.

2. Не заправлять постель

По мнению эксперта по формированию привычек Чарльза Дахигга, если вы застилаете постель сразу после пробуждения, ваш день пройдет более продуктивно. Правда, не совсем понятно, где здесь причина, а где следствие. Может быть, это не уборка кровати делает людей продуктивными и организованными, а дисциплинированные и продуктивные люди чаще заправляют после сна постель.

Так или иначе, Чарльз Дахигг считает уборку постели одной из краеугольных привычек — то есть таких, которые тянут за собой перемены во всех сферах жизни.

3. Начинать утро с кофе

Чашка кофе с утра для многих превратилась в ритуал, без которого день не задастся. Но нейрофизиологи считают, что от этой привычки лучше отказаться. Всё дело в том, что при более-менее стабильном режиме дня с утра у нас в крови повышается уровень кортизола — гормона, который, среди прочего, придает нам бодрости и заставляет активизироваться. Поэтому в дополнительном бодрящем воздействии кофеина мы на самом деле не очень нуждаемся.

Больше того. Кофеин, предположительно, вступает в конфронтацию с кортизолом, выработка последнего подавляется, и человек больше не чувствует прилив сил с утра. Именно поэтому любителям кофе так тяжело проснуться без чашечки своего любимого напитка.

Пик выброса кортизола приходится на время между 8 и 9 утра. И чтобы не мешать естественным процессам, первую чашку кофе лучше выпивать после половины десятого. А до этого ограничьтесь стаканом воды, травяного чая или любого другого напитка, не содержащего кофеин.

4. Хвататься за телефон сразу после пробуждения

Так делают четыре человека из пяти. И это совсем не удивительно, ведь большинство из нас пользуется будильником, установленным в смартфоне. Но потом вместо того, чтобы положить гаджет на место, встать с постели и начать новый день, мы начинаем проверять почту и мессенджеры, обновляем ленту в соцсетях, листаем новости. И в результате теряем запас мотивации и тратим впустую время, которое могли бы посвятить спорту, медитации, книгам или просто спокойным сборам на работу.

А зачастую ещё и портим себе настроение прямо с утра: в новостях бывает мало радостного, а чужие посты в соцсетях иногда вызывают зависть. Поэтому день лучше начинать без телефона. Купите обычный будильник, на ночь оставляйте гаджет в другой комнате и установите сервисы, которые лимитируют использование смартфона.

5. Собираться в темноте

Осенью и зимой, когда световой день укорочен, приходится вставать, пока за окном еще темно. И если при этом еще и не включать яркое освещение, мозг решит, что на дворе ночь и просыпаться совсем не обязательно.

В тёмное время суток эпифиз вырабатывает гормон мелатонин, который, среди прочего, помогает нам спать. Утром после пробуждения надпочечники синтезируют кортизол — он нужен, чтобы мы чувствовали себя активными. Баланс мелатонина и кортизола связан с циркадными ритмами и обеспечивает здоровое чередование сна и бодрствования.

Собираясь в темноте, мы откладываем выработку кортизола, а значит, мешаем себе проснуться по-настоящему. А чтобы такого не происходило, нужно, встав с постели, сразу включать яркий свет.