Наталья Бочкарева не пришла в суд по делу о наркотиках

В конце сентября 39-летняя Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала — актрису остановили сотрудники ДПС, заподозрив, в вождении в нетрезвом виде. В ходе проверки выяснилось, что звезда хранила у себя пакет с наркотическим средством, а на предложение пройти медицинское освидетельствование ответила решительным отказом. Говорили, что после этого случая в отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело, кроме того ей грозил административный штраф.

Сегодня же должно было состояться слушание по делу о задержании артистки, однако дождаться ее так и не удалось. В итоге суд перенес заседание на другую дату. По мнению Николая Борисова, бывшего супруга актрисы, она теперь опасается привлекать к себе лишнее внимание.

Может быть, это связано с тем, что все собрались? — обратился он к журналистам. — У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте.

Ранее сообщалось, что на фоне громкого скандала у актрисы парализовало половину лица. Из-за плохого самочувствия звезда сериала «Счастливы вместе» была вынуждена пропустить съемки нового проекта. «Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится», — говорил музыкант Андрей Ковалев «СтарХиту».

Сама же Бочкарева отрицает обвинения, заявляя, что в момент задержания находилась дома с детьми. Она также не верит в подлинность видеоролика, который демонстрировал присутствие актрисы в тот злополучный вечер. «Я могла бы как-нибудь, как Бузова, на этом хайпе сейчас сыграть, но, к сожалению, ничем не могу подтвердить это. Мне просто интересно откуда это. Кто придумал эту историю. Кто решил на мне заработать?» — возмущалась актриса.