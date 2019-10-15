Русская Кардашян взбудоражила поклонников силиконовой грудью

Анастасию Квитко называют русской Ким Кардашян за ее пышные формы. Модель часто демонстрирует свое полуобнаженное тело, явно гордясь его габаритами, пишут Дни.ру.
Накануне красотка опубликовала очередной ролик в Stories в своем Instagram-аккаунте. Она самостоятельно запечатлела себя на фоне сада.
Наряд у Квитко был, конечно, сногсшибательный – синее облегающее мини-платье с глубоким декольте. Благодаря вырезу хорошо просматривалась большая грудь Анастасии. Хоть она сама и отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов, факт остается фактом. Каждый знающий человек без труда сможет увидеть колоссальную разницу.
Где именно было сделано видео, остается загадкой. Русская Кардашян не любит афишировать свое местоположение, поэтому часто скрывает, в какой именно стране находится в тот или иной момент, сообщает "Пятый канал".