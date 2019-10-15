Русская Кардашян взбудоражила поклонников силиконовой грудью

Накануне красотка опубликовала очередной ролик в Stories в своем Instagram-аккаунте. Она самостоятельно запечатлела себя на фоне сада.

Наряд у Квитко был, конечно, сногсшибательный – синее облегающее мини-платье с глубоким декольте. Благодаря вырезу хорошо просматривалась большая грудь Анастасии. Хоть она сама и отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов, факт остается фактом. Каждый знающий человек без труда сможет увидеть колоссальную разницу.