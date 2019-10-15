Легендарная группа Amatory возвращается в Таллинн с новым альбомом!

Концерт легендарной российской метал-группы Amatory состоится 3 ноября в таллиннском клубе Tapper.
Спустя целых 4 года санкт-петербургская группа Amatory возвращается в Таллинн. За это время в истории ансамбля произошло много изменений — ушел вокалист, деятельность группы была приостановлена на целый год. И вот внезапно, в марте 2019 года Amatory выпускают новый сингл «Космо-Камикадзе», и, как ни в чем не бывало, анонсируют большой тур в компании нового вокалиста Сергея Раева.
Новые Amatory ошеломляют своей жесткостью. Одним махом отцы-основатели российской альтернативной сцены осушили мутное болото современного покладистого рока, чтобы спокойно пройти насквозь и показать остальным свой дальнейший путь. Все, за что их любят — бескомпромиссная агрессия, мощные, тяжелые гитары, двойная бочка, хлесткие тексты — в новом релизе смешалось в адский коктейль. Альтернативная тусовка заждалась, культовой питерской группы остро не хватало последние годы. Громким голосом Amatory отвечают на этот вызов — им есть, что сказать современному обществу.
Новый материал, новый голос, новые песни, бессмертные хиты и эксклюзивное шоу. Это точно стоит увидеть своими глазами и рассказывать внукам. Amatory никто не остановит!
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