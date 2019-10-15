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Легендарная группа Amatory возвращается в Таллинн с новым альбомом!

Amatory

ФОТО: Промо

Концерт легендарной российской метал-группы Amatory состоится 3 ноября в таллиннском клубе Tapper.

Спустя целых 4 года санкт-петербургская группа Amatory возвращается в Таллинн. За это время в истории ансамбля произошло много изменений — ушел вокалист, деятельность группы была приостановлена на целый год. И вот внезапно, в марте 2019 года Amatory выпускают новый сингл «Космо-Камикадзе», и, как ни в чем не бывало, анонсируют большой тур в компании нового вокалиста Сергея Раева.

Amatory

ФОТО: Промо

Новые Amatory ошеломляют своей жесткостью. Одним махом отцы-основатели российской альтернативной сцены осушили мутное болото современного покладистого рока, чтобы спокойно пройти насквозь и показать остальным свой дальнейший путь. Все, за что их любят — бескомпромиссная агрессия, мощные, тяжелые гитары, двойная бочка, хлесткие тексты — в новом релизе смешалось в адский коктейль. Альтернативная тусовка заждалась, культовой питерской группы остро не хватало последние годы. Громким голосом Amatory отвечают на этот вызов — им есть, что сказать современному обществу.

Amatory

ФОТО: Промо

Новый материал, новый голос, новые песни, бессмертные хиты и эксклюзивное шоу. Это точно стоит увидеть своими глазами и рассказывать внукам. Amatory никто не остановит!

Билеты в продаже в Ticketer.ee.

Amatory — «Космо-Камикадзе» (2019)

Amatory — «Нож» (2019)

Amatory

ФОТО: Промо

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