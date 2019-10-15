Легендарная группа Amatory возвращается в Таллинн с новым альбомом!

Спустя целых 4 года санкт-петербургская группа Amatory возвращается в Таллинн. За это время в истории ансамбля произошло много изменений — ушел вокалист, деятельность группы была приостановлена на целый год. И вот внезапно, в марте 2019 года Amatory выпускают новый сингл «Космо-Камикадзе», и, как ни в чем не бывало, анонсируют большой тур в компании нового вокалиста Сергея Раева.