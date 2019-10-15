Стали известны новые подробности последних дней жизни Дмитрия Марьянова

На днях Следственный комитет России объявил, что расследование уголовного дела в отношении директора частного медицинского центра, в котором в октябре 2017 года умирал известный актер Дмитрий Марьянов, завершено. Между тем стали известны подробности последних дней жизни артиста, который скончался в 47 лет из-за того, что не получил своевременную врачебную помощь. «МК» восстановил события буквально по минутам.

6 октября 2017 года адвокат убедил Дмитрия Марьянова обратиться в подмосковный реабилитационный центр «Феникс», где специалисты оказывают помощь пациентам с алкогольной зависимостью. Об этом юриста попросила жена Марьянова Ксения Бик. В клинике актеру ставили капельницы с фенозепамом и галоперидолом. Мобильный телефон у Дмитрия забрали и дали на короткий момент лишь 8 октября. Тогда артист успел сообщить, где находится, своему другу, директору Современного театра антрепризы Альберту Могинову.

9 октября у Марьянова стали проявляться симптомы белой горячки, он стал агрессивным, в ночь на 10 октября ночью доктор Иванов трижды назначал ему уколы галоперидола и феназепама. Врач говорил, что в таком состоянии пациенту лучше получать помощь в специализированной больнице, отправлять актера туда не стали.

В последующие дни Марьянов писал супруге и друзьям странные сообщения, а 15 октября пожаловался на боль в спине. Ксения пообещала перевезти мужа в больницу, но директор «Феникса» убедил ее, что беспокоиться не о чем, это «фантомные боли» из-за абстинентного синдрома.

К концу дня у актера появилась сильная боль в ноге, и, посоветовавшись по телефону с доктором Ивановым, персонал реабилитационного центра вызвал пациенту скорую. Однако машина задерживалась, и сотрудники центра приняли решение везти пациента навстречу на частном автомобиле. Когда волонтер Лебедева, выступающая свидетелем в деле, в пути спросила Дмитрия о самочувствии, он ответил: «Все! Я умираю!».