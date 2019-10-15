Вт, 15.10.2019
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Любовница Петросяна засветила помолвочное кольцо

Татьяна Брухунова

ФОТО: Instagram

Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram интригующий снимок, пишет «Экспресс-газета».

О разводе юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко стало известно осенью прошлого года. Тогда артисты стали бороться за многомиллионное имущество.

Тогда же общественность узнала о том, что у Петросяна уже довольно давно роман с его молодой помощницей. При этом Евгений успел помочь Татьяне купить две люксовые квартиры в Москве. Сатирик также постоянно балует возлюбленную дорогостоящими подарками, Брухунова ни в чем себе не отказывает.

К слову, некоторые пользователи уверены, что Евгений Ваганович собирается жениться на Татьяне. Все дело в том, что накануне Брухунова выложила в своем микроблоге новый снимок, на котором показала красивое кольцо с большим камнем на безымянном пальце правой руки, которое поразительно похоже на обручальное. Поклонники сразу же акцентировали внимание на этом украшении, но Татьяна хранит молчание и не говорит о личной жизни.

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