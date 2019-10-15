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Близкие Заворотнюк впервые объяснили, что случилось с актрисой

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Photo ITAR-TASS / ITAR-TASS

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», — отметили близкие артистки. В посте подчеркивается, что о болезни Заворотнюк распространяется недостоверная информация. В частности, в сообщении указано, что актриса никогда не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора.

«Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в посте. Авторы сообщения попросили уважать близких артистки и перестать спекулировать на теме ее недуга.

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