Близкие Заворотнюк впервые объяснили, что случилось с актрисой

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», — отметили близкие артистки. В посте подчеркивается, что о болезни Заворотнюк распространяется недостоверная информация. В частности, в сообщении указано, что актриса никогда не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора.