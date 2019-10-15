Названы три знака Зодиака, которым Ванга предрекла судьбоносным 2020 год

Исследователи пророчеств известной болгарской ясновидящей Ванги нашли в ее предсказаниях информацию о трех знаках Зодиака, которых ждут крутые, но позитивные повороты судьбы в 2020 году, пишет Topnews.
По предсказанию Ванги, в 2020 году практически все Овны ощутят невероятный прилив сил и энергии. Вопросы, которые, как казалось, невозможно решить, будут легко разрешаться. У вас будут рождаться новаторские идеи. Многие начнут новый бизнес, а одинокие представители этого знака с легкостью заведут судьбоносное знакомство.
Ванга рекомендовала на этот период Овнам чаще бывать в обществе и не закрываться от него. Общение с другими принесет вам долгожданные позитивные перемены, решение финансовых и любых иных вопросов.
Остальных Львов ждут карьерные взлеты, продвижение по службе, увеличение материального дохода или открытие собственного дела.
Козероги в 2020 году приложат все усилия, чтобы залезть на самый верх социальной пирамиды. Прагматизм и склонность к планированию представителей этого знака Зодиака достигнут наивысшего результата. Практически у всех Козерогов в 2020 году реализуются намеченные цели и планы. Ваш талант руководителя оставит не у дел врагов и конкурентов. Вы будете получать финансовые бонусы порциями, но долго и постоянно. Удача будет сопровождать вас на личном фронте.