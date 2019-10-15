Названы три знака Зодиака, которым Ванга предрекла судьбоносным 2020 год

У Львов в 2020 году появится уникальный шанс уехать за границу и начать там новую жизнь. Причиной смены ПМЖ может быть брак по расчету, причем в этом случае вас будет ждать беззаботная жизнь. Также Львы могут уехать за границу из-за бизнеса. Еще один вариант предполагает бегство «из вотчины в страну богатую», так как дома представителям этого знака Зодиака будет уже нечего делать.