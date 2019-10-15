Вт, 15.10.2019
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Названы три знака Зодиака, которым Ванга предрекла судьбоносным 2020 год

Счастье. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Исследователи пророчеств известной болгарской ясновидящей Ванги нашли в ее предсказаниях информацию о трех знаках Зодиака, которых ждут крутые, но позитивные повороты судьбы в 2020 году, пишет Topnews.

По предсказанию Ванги, в 2020 году практически все Овны ощутят невероятный прилив сил и энергии. Вопросы, которые, как казалось, невозможно решить, будут легко разрешаться. У вас будут рождаться новаторские идеи. Многие начнут новый бизнес, а одинокие представители этого знака с легкостью заведут судьбоносное знакомство.

Ванга рекомендовала на этот период Овнам чаще бывать в обществе и не закрываться от него. Общение с другими принесет вам долгожданные позитивные перемены, решение финансовых и любых иных вопросов.

У Львов в 2020 году появится уникальный шанс уехать за границу и начать там новую жизнь. Причиной смены ПМЖ может быть брак по расчету, причем в этом случае вас будет ждать беззаботная жизнь. Также Львы могут уехать за границу из-за бизнеса. Еще один вариант предполагает бегство «из вотчины в страну богатую», так как дома представителям этого знака Зодиака будет уже нечего делать.

Остальных Львов ждут карьерные взлеты, продвижение по службе, увеличение материального дохода или открытие собственного дела. 

Козероги в 2020 году приложат все усилия, чтобы залезть на самый верх социальной пирамиды. Прагматизм и склонность к планированию представителей этого знака Зодиака достигнут наивысшего результата. Практически у всех Козерогов в 2020 году реализуются намеченные цели и планы. Ваш талант руководителя оставит не у дел врагов и конкурентов. Вы будете получать финансовые бонусы порциями, но долго и постоянно. Удача будет сопровождать вас на личном фронте.

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