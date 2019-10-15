Совместимость мужчины и женщины по дате рождения

Сразу стоит отметить, что категорически плохой совместимости не бывает. У кого-то будет больше проблем, у кого-то меньше. Кто-то связан кармически, а кто-то волен выбирать свой собственный путь в любви. Главное — поддерживать друг друга и следить за любовными гороскопами, ведь звезды играют далеко не последнюю роль в нашей жизни.

Расчет числа совместимости

Всего в нумерологии девять важных чисел, по которым можно судить о совместимости двух людей: от 1 до 9. Чтобы узнать ваше число судьбы, вам понадобятся лишь ваши даты рождения.

Допустим, ваш любимый человек или знакомый, который не догадывается о ваших чувствах, родился 6.01.1988, а вы родились 22.10.1991. Первый шаг — складываем все цифры вместе: 6+0+1+1+9+8+8+2+2+1+0+1+9+9+1=58. Повторяем процедуру до тех пор, пока не получим число от 1 до 9: 5+8=13; 1+3=4.

Расшифровка чисел совместимости

Единица. Одно из лучших чисел совместимости. Если у вас получилась Единица, значит совместимость с этим человеком очень высокая. С ним можно вести общий быт, вступать в брак, заводить детей. С таким человеком не получится недолговременных отношений. Если вы рассчитываете на короткий роман, то кому-то из вас будет очень больно расставаться.

Двойка. Число Два сулит много проблем в отношениях. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам не бросать друг друга в беде и не провоцировать друг друга на негатив. У вас есть некоторая кармическая связь, из-за которой могут происходить неурядицы, с которыми придется некоторое время мириться. Насколько долгим будет это время, неизвестно. В подобных отношениях желательно как можно скорее расставить приоритеты и определиться с тем, будете вы вместе или нет.

Тройка. Число Три намекает на положительную кармическую связь между людьми. Вы можете очень сильно помочь друг другу, потому что ваши потребности хорошо сочетаются. В таких отношениях часто присутствует взаимопомощь и доверие. Необходимо быть предельно честными друг с другом, в противном случае отношения не продлятся долго.

Четверка. Очень хорошее число совместимости, потому что оно говорит о том, что отношения между двумя людьми будут очень сбалансированными, благоприятными. Такие люди способны прожить рука об руку очень долго. Единственная проблема — постоянные вмешательства со стороны близких и друзей. Лучше сразу обозначить личные границы, иначе проблем не избежать.

Пятерка. Это кармические отношения, в которых может присутствовать ревность, зависть и дисгармония. Несмотря на плохую совместимость, такие люди могут жить вместе долгое время. Любопытный факт заключается в том, что чем дольше люди с таким числом совместимости живут вместе, тем труднее им расстаться, чтобы освободиться от негатива. Подобные отношения будут полезным, но неприятным опытом для большинства.

Шестерка. Это те самые отношения, про которые говорят: «Через тернии к звездам». Проблем на пути таких влюбленных может быть много, но если они будут прикладывать некоторые усилия к тому, чтобы с ними разобраться, то смогут найти свое счастье и укрепить отношения настолько, что ничто их не разлучит. Три сильных заговора на счастье и удачу помогут вам повысить шансы на успех.

Семерка. Отношения могут быть крепкими и гармоничными. Чаще всего это число объединяет людей, которые испытывают друг к другу искреннюю любовь. Если получилась Семерка, значит, вы можете быть сколь угодно разными, но вам все равно повезет.

Восьмерка. Еще одно число с посредственной совместимостью, но если оно у вас получилось, не опускайте руки. Оно обозначает лишь то, что вам потребуется какое-то совместное увлечение, совместная работа. Вы должны быть связаны с самого начала не только чувствами, но и общим делом. В таком случае отношения будут крепкими.