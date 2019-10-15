Александр Петров рассказал о сцене рукоблудства в новом российском блокбастере«Текст»

Один из самых востребованных актеров российского кинематографа Александр Петров раскрыл интимные подробности съемки одной из сцен фильма «Текст», передает сайт Teleprogramma.pro.

Картина выходит на экраны в России 24 октября. Главный герой ленты — 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров), семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. На свободе он расправляется с человеком, который отправил его за решетку — сотрудником полиции Петром Хазиным (Иван Янковский). Устранив обидчика, молодой человек забирает его телефон вместе с оставшимися на нем видеозаписями и сообщениями. Постепенно Илья вживается в роль убитого полицейского и влюбляется в его девушку Нину (Кристина Асмус).

Для работы в фильме актриса впервые снялась в постельной сцене. Этот и многие другие эпизоды ленты, по задумке режиссера Клима Шипенко, были максимально приближены к реальности. К примеру, Петрову в кадре приходилось пить настоящую водку.

Однако самой неловкой стала сцена онанирования главного героя на видеозапись сексуальных игр полицейского со своей возлюбленной. Здесь артист также решил идти до конца. Во время съемок Петров находился с двумя коллегами-мужчинами в одной комнате.