Почему застрелили Михаила Круга: исповедь убийцы

Михаил Круг умер от огнестрельного ранения 1 июля 2002 года. 17 лет подробности той страшной ночи оставались для всех загадкой. Однако недавно Следственный комитет установил личность убийцы — им оказался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Узнать подробности трагедии удалось благодаря его сообщнику Александру Агееву, который сейчас отбывает пожизненный срок. Специально для программы «Новые русские сенсации» преступник дал первое интервью, в котором признался, что смерти короля шансона можно было избежать.

По словам заключенного, главарь банды Александр Костенко дал ему и Веселову задание — ограбить апартаменты Круга. Убивать артиста никто не собирался. Злоумышленники были уверены, что вся семья певца празднует День города, а сам он выступает на концерте. Однако неожиданно все пошло не по плану: Михаил с супругой Ириной вернулись раньше, в доме оказалась еще и теща. Она поднялась на второй этаж, где прятались грабители, и села смотреть телевизор. «Сначала мы хотели ее связать, чтобы тихонько выйти. Подошли тихонько, чтобы обездвижить...» — вспоминал Агеев.

Но в этот момент в комнату вошла жена Круга — Ирина, которая закричала, увидев происходящее. Она бросилась бежать, а вслед за ней явился сам Круг. Это появление и стало для него роковым: выстрелы прогремели в момент потасовки. «Ей ничего не угрожало. Если бы он отошел, мы, например, сбежали бы по лестнице и ушли. Зачем нас нужно было останавливать? Я не оправдываю себя, но он выскочил в комнату, увидел, что люди с оружием... На него никто не нападал. Нам просто надо было уйти... Никто бы не пострадал», — уверял заключенный.

Агеев признался, что ранее был знаком с Кругом и встречал певца в гостях у своего босса, но никогда не был его поклонником. «Так-то я с ним не общался. Я такую музыку не слушаю. Так что мне вообще без разницы было, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет шансон, друг Костенко и все», — рассказал злоумышленник.