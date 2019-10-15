Ольга Бузова беременна и выходит замуж

Слухи об интересном положении 33-летней знаменитости, в частности, распространил Telegram-канал Yobajur, ссылаясь на одного из читателей.

По некоторым данным, звезду заподозрили в интересном положении после появления снимков с одинаковыми татуировками у нее и избранника знаменитости.

«Бузова беременна. Вчера сделала себе тату (бесконечность) вместе с Давой. Ее знакомая выставила к себе в Stories и сразу удалила. А Бузова удаляет эти комменты у себя под последним постом», - цитируют авторы канала источник.

Также в Telegram-канале отмечается, что Давид Манукян готовится к свадьбе, и специально для помолвки он выбирал в ГУМе кольца BVLGARI.